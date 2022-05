Martine CHABERT D'HIÈRES

Riche d'une expérience variée en soin et en accompagnement d'équipe, je recherche à transmettre mes savoirs et à accompagner des étudiants autour de l'aide et du soin. Je suis disponible pour aborder dès présent les thèmes: Approcher une personne en demande d'aide, Aider autour du repas, de la toilette, aider la prise de médicaments, Posture professionnelle et juste distance dans l'accompagnement, Travailler en équipe...



Mes compétences :

Formation professionnelle

Animation de réunions

Gestion du personnel

Accompagnement individuel

Management

Prévention

Ecoute