Martine CHARBONNIER

En tant que Responsable Métier membre de la Direction Générale, j’ai développé un profil très complet comportant plusieurs savoir-faire : le développement commercial,le management d'équipes, la gestion de projet complexes et la conduite du changement, le tout dans un environnement international.

Mes responsabilités au sein des Directions Générales ( Comité Exécutif d’abord puis Collège d’Associés ensuite) m’ont amenée à prendre une part active dans les décisions stratégiques. J’ai pu ainsi être impliquée directement dans des opérations d’ouverture du capital ou de rapprochement et des actions communication ( presse notamment) pour le compte de l’entreprise.



Je souhaite aujourd’hui mettre mes compétences au service de la Direction Générale d’une PME ou d’une organisation poursuivant une mission à caractère économique et sociale.



Mes compétences :

Administrateur indépendant

Commercial

Conduite du changement

Développement commercial

Direction générale

Management