Martine CHEVALIER

En reconversion professionnelle, possédant un CAP employée de bureau - aide comptable, j'ai choisi de passer un titre de secrétaire assistante de niveau IV.

Dotée d’une grande discrétion, et ayant le sens de l’écoute et du contact, je suis organisée et rigoureuse avec un bon esprit d'équipe, polyvalente : des qualités professionnelles indispensables pour réussir dans ce métier. De plus, je maîtrise les outils bureautiques (Word, Excel, Messagerie Outlook…) et possède une excellente orthographe.



Mes compétences :

Gerer un planning

Facturation

Taper un courrier

Gestion du courrier

Organisation du travail

Gestion des stocks

Travail en équipe

Microsoft Excel 2010

Accueil physique et téléphonique

Saissir et mettre en forme des documents, les tran

Microsoft Word 2010