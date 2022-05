Martine CLAITTE

Avec 8 ans d'expérience en repas de crêpes pour groupes de 20 à 200 personnes,TENTATIONS BRETONNES, traiteur crêpier, arrive sur le lieu de votre choix avec son sourire, le matériel, le personnel expérimenté, les ingrédients et les couverts. TARIFS SPECIAUX POUR RECEPTIONS D' ENTREPRISES.



TENTATIONS BRETONNES tourne les crêpes froment et galettes pur blé noir sous vos yeux , garnitures à votre demande. Aucun souci pour vous...que vous soyez un particulier, une entreprise, une association.



Crêpes et galettes à volonté : repas, assiettes et serviettes, couverts fournis et le personnel à disposition 4 H sur place.



Possibilité Cocktail : plateaux de blinis, roulés de crêpes, canapés et amuse-bouches ou verrines pour apéritif salé ou sucré. Vous cherchez un traiteur mariage ? Nous avons servi des centaines de convives pour des mariages, retour de noces et autres crêpes parties.

Tout est fait maison, en produits locaux et frais.

Voir menus variés et devis gratuit sur

http://www.crepestentationsbretonnes.fr

ou appelez-nous

Martine Deschamps 06 28 07 38 67

Yann Deschamps 06 37 45 17 46

et laissez votre message

TENTATIONS BRETONNES, traiteur à Ploemeur, vous contactera... A bientôt.



Mes compétences :

Création site internet

Secrétaire association commerçants Ploemeur

Anglais parlé couramment

crêpière

réalisation buffets cocktail

Communication événementielle