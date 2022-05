Martine CODACCIONI

Depuis plus de 20 ans, je réinvente l’intérieur des particuliers comme des professionnels avec passion et créativité. Véritable artiste dans l’âme, je fonctionne à l’instinct, guidée par ma sensibilité et mon imagination pour vous proposer un projet unique adapté à votre personnalité, vos goûts et votre budget. Entourée d’entrepreneurs et de fournisseurs sélectionnés, je met toute son expérience à votre service pour réaliser l’intérieur de vos rêves en toute sérénité.



J'intervient sur toute la France et principalement sur les régions PACA, Languedoc Roussillon et CORSE .