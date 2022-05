Martine COLLOT

OBJET : Candidature spontanée pour un poste de secrétaire médicale

dans le cadre d’un contrat de professionnalisation



Madame, Monsieur,



Agée de 46 ans, expérimentée dans le domaine du secrétariat et de la gestion administrative, grâce auquel je maîtrise les rudiments nécessaires à la tenue d’un secrétariat classique, je désire me spécialiser en secrétariat médical.



Je souhaiterais vous soumettre mon profil, afin de rejoindre votre cabinet médical, votre clinique, votre établissement hospitalier, votre laboratoire d’analyses, votre maison de retraite, ou toute autre institution médicale ou paramédicale, sous la forme d’un contrat de professionnalisation.



Ma formation se tiendrait à l’école Pigier sur Toulon (2 jours par semaine) à partir du mois de Septembre 2019, et pour les jours restants de la semaine, je serais salariée dans un établissement médical.

Je suis en conséquence à la recherche de cette éventuelle institution qui aurait un poste de secrétaire à me proposer, afin que je puisse acquérir le titre certifié de secrétaire médicale et satisfaire mon parcours professionnel vers une spécialité qui m’affectionne tout particulièrement.



J’ai choisi la voie de l’alternance, car je suis convaincue que c’est le meilleur moyen de se former efficacement et d’acquérir une expérience solide et significative et qu’elle représente une opportunité tant au niveau professionnel qu’au niveau humain. Intégrer votre entreprise serait l’occasion de réaliser pleinement cet objectif.



Organisée, rigoureuse, discrète et consciencieuse, je serais ravie de pouvoir vous rencontrer prochainement, afin de vous argumenter plus longuement les avantages que représente le contrat de professionnalisation.



A l’aune de ces raisons, je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, dont vous pourriez avoir besoin et espère que ma candidature aura su éveiller votre intérêt.



Dans l’attente de vous lire ou de programmer un éventuel entretien, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations les plus sincères.



Madame Martine COLLOT