Martine CONTARET

"Après des études de communication et une solide expérience dans l'assistanat marketing, je souhaiterai intégrer un pôle communication ou marketing pour y apporter mon appui sur la partie digitale et participer à la croissance de l'entreprise. Le tout en respectant les délais et les objectifs fixés. Pour cela, je compte sur mon goût pour le challenge, mon sens du partage et ma rigueur."



Mes compétences :

Lean management

Réseaux sociaux

Stratégie de communication

Emailing

Google analytics

Newsletter

Microsoft Office

Wordpress

Reporting