Martine COSTAMAGNE

Après une courte expérience de psychologue clinicienne, j'ai intégré le groupe HACHETTE à des fonctions de commerciale, responsable départementale puis de Direction régionale. J'ai ensuite intégré 2 cabinets de recrutement / chasse de têtes (CAPFOR et SIRCA) en tant que Consultante en recrutement et formation puis l'APEC de Lyon pour accompagner des Cadres en situation d'évolution professionnelle, en rv individuels, présentiels ou à distance et en collectif.





Depuis 1991, interventions ponctuelles dans des Ecoles de Commerce et Universités en tant que jury de recrutement et de soutenance, utilisation des réseaux pour accéder au marché caché, optimisation des techniques de recherche de stage et d’emploi, préparation aux entretiens de recrutement et, en parallèle, recrutements, essentiellement par approche directe.