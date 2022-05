Martine COUTY

Après des études dans l'électronique, du BEP au diplôme d'ingénieur,

j'ai travaillé dans l'audiovisuel professionnel en tant qu'ingénieur du son, technicien vidéo puis, gérante d'une PME du même secteur.

Je me suis formée à l'IEP de Grenoble, MASTER 2 Politiques Publiques et Changements Sociaux.

Université de Cergy: DU Création d'Entreprise.



Je suis, maintenant chef de travaux et directrice adjointe dans deux établissements de l'enseignement supérieur privé sous contrat en charge de 450 étudiants).

J'ai une double fonction:

- Chef de travaux: gestion des stages et de l'insertion dans la vie active, relations avec les entreprises, chargée de projets basé sur l'assurance de la qualité de l'établissement. Organisation générale des formations.

- de directrice adjointe, gestion du corps professoral et des étudiants.

Je suis membre actif du groupe "Recherches et développements" de l'enseignement supérieur catholique ainsi que du groupe "démarche qualité" qui a pour but la mise en projets des établissements afin de répondre aux exigences des politiques publiques nationales, européennes et internationales par la recherche de processus innovants.



Mes compétences :

Relations Client

Chef de projet

Anglais

Formation

Conception

DRH

Formateur

Gestion de projets

Informatique

Logistique

Organisation et stratégie

Internet