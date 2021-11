Martine COZZOLINO

Professeur de yoga diplômée a l'issue de 4 ans d'études a l'école de formation de professeurs de Hatha-yoga du sud-est (Fédération française de Hatha -yoga paris ); formation de massage Abhyanga (massage ayuvédique ) avec "Soleil et nature "

st raphaél.

Je possède un gîte accueillant 4-6 pers pour des séjours yoga, massages, randos en autonomie ou 1/2 pension . la capacité d'accueil seras plus importante l'année prochaine .

Mes centres d'intêret sont variés :

Yoga bien sur , randonnées , lecture, cinéma, concerts,cuisiner, voyager, et surtout rencontrer des gens de tous horizons .

Je suis passionnée de culture indienne mais ouverte a toute autre culture dans le respect des idées de chacun .

La pratique du Yoga est accessible a tous sans distinction de sexe,religion ou autre .

C 'est un merveilleux outil dans une perspective de cheminement spirituel mais également une discipline santé sans pareille .

L'austérité ne fait pas partie de cet art de vivre .





Voir ma page Facebook le bastidon pour suivre les activités et l'actualité de mon gîte .



Mes compétences :

Enseignement

Santé

Yoga

Tourisme