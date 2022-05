Martine D'HUMILLY

Mon parcours professionnel m'a permis de découvrir différentes structures toutes basées sur le commerce international. J'ai donc particulièrement axé mon expérience sur la fonction achats/import en apprenant à en maitriser tous les aléas liés aux contraintes des douanes et des différents organismes de contrôle.

Face aux partenaires de cette chaîne (fournisseurs, banques, transitaires, douanes) j'ai appris à me poser les bonnes questions afin d'appliquer une méthodologie rigoureuse permettant de n'oublier aucune étape.

Je sais me fixer des priorités, gérer mon temps et travailler à la fois de façon autonome en m'intégrant avec aisance dans une équipe.



Mes compétences :

Import

Achats

Approvisionnement