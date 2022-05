Je suis à la recherche d'un emploi de secrétaire administrative et comptable, temps partiel ou 3/4 temps, sur PERIGUEUX et 10 km autour (DORDOGNE 24)

35 ans d'expérience dans le secrétariat et plus récemment en comptabilité, dans différents domaines d'activité.

Je suis autonome, rigoureuse, organisée, dynamique et discrète, qualités nécessaires dans mon métier.

Je suis prête à étudier toute proposition.