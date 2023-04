De formation initiale dassistante administrative, et après avoir performé dans des emplois d'assistante, secrétaire, standardiste, aide-comptable dans différents secteurs d'activité et trois régions françaises (pour cause de mutations professionnelles de mon conjoint à l'époque) ; je recherche désormais un poste administratif ou polyvalent en secrétariat, pour ne pas me créer des "barrières"