Martine DANIAUD

Avril 2010 - Janvier 2015

SOCOTEC (Maîtrise des risques, qualité, sécurité et environnement)

Direction Générale - Assistante du Président



Avril 2009 à Avril 2010

Groupe ATLANTIC (Confort Thermique - 4.300 collaborateurs)

Lignes de produits : chauffe-eau, chauffage électrique, chaudières, climatisation, ventilation, pompes à chaleur.

Direction Générale des Pôles Electriques et Chaudières

Secrétariat et suivi de dossiers, Mise en forme des statistiques, Gestion du temps et des déplacements, Gestion des notes de frais



Décembre 2008 à Février 2009 (CDD)

BANQUE POPULAIRE (i-BP Infogérance)

i-BP est en charge du développement et de l’infogérance informatique de 17 Banques Populaires régionales et de 4 Crédits Maritimes (1.032 collaborateurs)

Assistante du Directeur de la branche Infogérance

Secrétariat et suivi de dossiers, Gestion du temps et des déplacements, Gestion des notes de frais et demandes d’achats, Organisation d’opérations de relations extérieures et internes.



Avril 2008 à Juillet 2008 (CDD)

VICAT (3ème Cimentier français – 2,1 milliards € de chiffre d'affaires en 2008 avec un effectif de 6.836 personnes)

Assistante du Président

Gestion et organisation du secrétariat du Président du Groupe.

Suivi de l’actualité cimentière internationale et rédaction d’une news letter hebdomadaire de veille stratégique et concurrentielle



Juin 2006 à Avril 2008

GUY DEGRENNE S.A. (Art de la Table)

Office Manager - Assistante du Président du Directoire

Gestion de l’activité de la Direction Générale (organisation, participation et rédaction des rapports des Comités de Direction), Gestion de la Direction Juridique (bases de données, suivi juridique, gestion des contrats d’assurances, gestion des contrats commerciaux) et Gestion de la Direction des Ressources Humaines (suivi et gestion de dossiers, missions de communication, création et rédaction d’une news letter Groupe)



Février 2005 à Mai 2006

SCDM - Holding financière Groupe BOUYGUES - Assistante de Direction – Direction Stratégies & Développement - Gestion de la trésorerie et du personnel expatrié d’une barge pétrolière en Côte d’Ivoire



Mars 2001 à Janvier 2005

BOUYGUES S.A.

Assistante du Directeur Général Délégué Partenariats

Veille et analyse de sociétés



Février 1995 / Février 2001

BOUYGUES S.A.

Assistante du Directeur des Opérations Financières & Boursières

Gestion de diverses opérations boursières



Août 1991 / Février 1995

SCREG (Filiale routière du Groupe BOUYGUES)

Assistante du Directeur Financier - Gestion du portefeuille des effets de commerce, des cautions, des devises



Janvier 1990 / Août 1991

YVES SAINT LAURENT COUTURE S.A.

Assistante du Directeur Comptable - Elaboration du Rapport Annuel et du Document de Référence



Juillet 1988 / Déc. 1989

Diverses missions d'intérim en qualité de secrétaire commerciale et secrétaire administrative - Assistante commerciale - Laboratoires Pharmaceutiques durant 6 mois

Gestion des commandes, gestion des stocks, négociation clientèle



Décembre 1986 / Juin 1988

CHAMBRE DE METIERS

Secrétariat du Directeur des Services - Participation à l'élaboration du Bulletin Officiel de la Chambre des Métiers

Organisation d’événementiels pour les Meilleurs Ouvriers de France



Assistanat de direction