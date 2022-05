Martine DANOUX

Mes 15 ans d'expérience en tant qu'assistante administrative m'ont permis d'obtenir un diplôme de Secrétaire comptable de niveau IV en janvier 2019. C'est la pluralité disciplinaire de cette fonction qui m'a attirée et qui est primordiale pour intégrer les TPE et les PME, secteur que je recherche.



Mes compétences :

Organisation des déplacements du dirigeant

Bureautique

Gestion de planning

Accueil physique et téléphonique

Travaux comptable

Internet

Traitement de texte