Martine DEBETTE

Rédaction d'articles et reportages, avec ou sans prise de vues, pour différents journaux ou magazines nationaux ou régionaux, ainsi que pour la presse spécialisée et d'entreprise.

Secteurs : généraliste avec pour spécialités : économie, juridique, grands projets, tourisme, sécurité civile... et reportages à l'étranger sur commande.



Membre du collectif de journalistes Presse-papiers. Organisation de rencontres entre journalistes, pigistes ou non, de formations. Reportages. Co-organisateurs des 48h de la pige à Sciences-Po Aix-en-Provence en juillet 2013.

Plus d'infos sur le site :Array



Membre de l'Association des journalistes du tourisme (AJT).





Asie

Juridique

Tourisme

Photo

Voyages

Presse

Média

Moto