Martine DECHAVANNE

Manager d'une équipe de 4 assistantes en communication (presse, rédactionnel, événementiel et Réseaux sociaux), de 3 infographistes et d'un webmaster.

Communication interne (11 000 employés au CHU de Montpellier) : rédaction d'une newsletter interne mensuelle, suivi et mise à jour du site intranet, aide aux projets institutionnels ou d'équipe.

Communication externe : tenue à jour du site internet, écriture d'une newsletter à destination des médecins de ville, création de documents d'infos pour les patients, événementiels (portes ouvertes, inaugurations, ....), relations presse et réseaux sociaux.



Mes compétences :

Communication interne

Internet

Communication évènementielle

Communication institutionnelle

Formateur

Gestion de projets

Communication externe

Journaliste d'entreprise

Chef de projet

Conseil en communication

Community manager

Journalisme scientifique