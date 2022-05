Martine DEDIEU

Je suis secrétaire médicale diplômée. Mon expérience au sein de divers services me permet de m'intégrer et de m'adapter rapidement au posté proposé. Les tâches qui m'ont été confiées jusqu'à présent m'ont permis d'acquérir des compétences et des expériences solides, tant dans la rigueur et l'organisation du travail, que dans la relation humaine et la discrétion que ce métier requiert.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Taper un courrier

Aisance relationelle

Esprit d'initiative

Rigueur

Organisation du travail