Martine DEFORGE

Gestionnaire polyvalente:

Double compétence de juriste et de comptable, exerce depuis plus de 15 ans ces fonctions au sein d’entreprises et de secteurs variés. Femme de terrain, bonne connaissance du monde de l’entreprise, ses expériences lui ont permis de répondre de façon positive aux problématiques rencontrées (gestion administrative, suivi commercial, comptabilité, solutions juridiques, interface avec les partenaires de l’entreprise, etc.). S’intègre rapidement à une équipe. De plus, toujours soucieuse d’améliorer et d’optimiser ses résultats, elle est force de proposition et accepte volontiers les challenges qui lui sont confiés.

Disponible et opérationnelle immédiatement