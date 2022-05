Martine DELAGE

J'ai accompagné, au sein du Groupe Publicis, des entreprises et des organismes publics, de tous secteurs, sur des problématiques de communication institutionnelle, interne, et notamment RH.

Forte de cette expérience, j'ai par la suite conçu et mis en œuvre le plan de communication d'un acteur de la sphère sociale. Après l'obtention d'une certification de Social Media Manager, j'anime aujourd'hui la communication externe digitale et pilote des projets de communication interne.



Mes compétences :

Maîtrise de la chaîne graphique

Communication externe

Emailing

Rédaction de contenus

Publicité

Social media

Rédaction web

Community management

Production de contenus

Communication interne

Management de projets

Gestion de la production