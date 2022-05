Martine DELHOMMEAU

Rurale assumée, je n'en revendique pas moins le droit aux savoirs et à la culture.

La connaissance de la nature y compris celle de l'homme m'a très tôt passionnée. C'est par l'agriculture que j'en suis venue à l'étude de la nature et par l'éducation des enfants que j'ai compris l'importance de la culture.

Pendant 20 ans, j'ai été médiatrice culturelle dans un musée d'ethnologie dont le jardin permet d'explorer les relations homme-plante après avoir été bergère en haute montagne où l'humain apprend à se confronter aux forces naturelles. Mon expérience de mère et d'assistante maternelle m'ont ouvert un champ d'investigation tout aussi passionnant : le développement de l'enfant. Ainsi j'ai pris conscience de l'importance de l'éducation dans la construction de la personnalité de l'adulte, éducation qui détermine son avenir.

Aujourd'hui, je me lance dans une nouvelle aventure professionnelle : adhérente d'une coopérative d'activités, je propose mes services de conseil, formation et accompagnement en agroécologie et permaculture. Comme la médiation culturelle, l'agroécologie et la permaculture sont des disciplines et champs d'investigation qui respectent et s'inspirent tant de la nature que de la culture (au plein sens des 2 termes!). L'homme étant un animal social par nature; la nature étant un laboratoire du lien...



Mes compétences :

Botanique

Agriculture biologique

Culture

Médiation culturelle

Montage vidéo

permaculture

agroecologie