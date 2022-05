Martine DELTHIL

Diplomée BE plus DEUST STAPS Expérimentée 25 ans d'expérience, dans de multiples structures

salles grand public, thalasso, gendarmerie, associations , m'a donné une expérience variée et riche

tout public, du débutant au confirmé. J'anime les cours collectifs et réalise les programmes de musculation

je donne des conseils en cardio, muscu ou diététique. Attentive,attentionnée je veille au respect du corps

et à la bonne réalisation du geste.



Mes compétences :

Pédagogie

Aptitudes relationnelles

Sens de l'initiative