Martine DEMARTIN

Secrétaire de métier, je réalise une actualisation de mes compétences. J'enrichis mes acquis en bureautique et ceux liés au métier de Secrétaire Assistante. Je suis une personne motivée, dynamique et aime mon métier. Je sais travailler seule ou en équipe car j'ai un très bon relationnel. Je suis polyvalente de par mon expérience et aime le contact. Rigoureuse, minutieuse sont deux atouts principaux de ma personnalité. Je suis respectueuse des règles envers mon employeur et mes collègues de travail. Je suis également ponctuelle. D'une grande capacité d'adaptation, je suis capable d'intégrer votre entreprise.



Mes compétences :

Grande adaptabilité.