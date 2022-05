Après 8 années d'activités commerciales, 7 ans dans la formation d'adultes et l'enseignement et 14 ans auprès de Dirigeants d'entreprises internationales, aujourd'hui en tant que Professeur, je guide les élèves de Lycées dans le développement de leurs compétences et la réussite pour l'obtention de leur diplôme. Je suis également membre de l'association Française des Seniors du Tourisme.