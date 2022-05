Martine DEVY

Www.trin-ame.sitew.fr



Conseillère-Astrologue et Présidente de l'association Trin'Âme***



A la lecture de ma Carte du Ciel (Thème Astral) CONJONCTION SOLEIL/URANUS EN MAISON IX, LA VOIE ÉTAIT TOUTE TRACÉE POUR ÊTRE ASTROLOGUE ...

Je mets au service de chacun, mes compétences professionnelles de 17 ans de recherche et pratique astrologique, et d’accompagnement dans les domaines suivants:



-La Vie relationnelle et sociale



-La Vie professionnelle



-La Vie affective et matrimoniale



Les Astres sont des puissants éclaireurs du chemin de la Vie. Nous possédons chacun, chacune dans notre thème de naissance, de fabuleux guides que sont les Planètes. Une décision lors d’un projet, un choix d’orientation, une hésitation…vos Planètes personnelles sont là pour y répondre!



J’organise une demi-journée DECOUVERTE GRATUITE de l’Astrologie sur Skype tout les lundi du mois de Mars 2016.

Cette première approche permettra de connaitre votre Ascendant ainsi que la position de vos planètes en thème individuel.



Je consulte sur Skype tous les jours de la semaine sauf le samedi/dimanche de 9h – 12h et de 14h -17h



Une prise de rdv : adresse @Mail: martinedevy@live.fr / n° Tél: 06 81 63 49 80



Astrologie & Tarologie

TRIN'ÂME

‘’Atelier découverte de son Ciel Astral pour aller à la Rencontre de son Soi profond’’.



L’Association Trin'Ame, anime des Cours d’initiation à l’Astrologie au Restaurant " L’Arbre aux Fées" 50 Route Nationale Elne les samedis de 15h à 18h30.