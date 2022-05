Voila je me présente, je m'appelle Martine DHENIN, j'ai 53 ans. J'ai fait pas mal de choses dans ma vie ; acheteuse en fournitures de bureau et gestionnaire de contrats d'assurance dans une grande compagnie d'assurance, puis dirigeant d'une petite entreprise artisanale, puis Aide-Soignante, et à l'heure où j'écris ce message je suis à la recherche d'un emploi. Je reste ouverte à toutes propositions.

Merci d'avoir consulté mon profil !

A bientôt !



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Outlook

EXEL