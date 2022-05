Martine DINET, Peintre

.......de la Champagne…

à la Provence





Exprimer l’écriture des corps en faisant vivre la pierre...



Corps statufiés ou statues humanisées ?

De ses rencontres Gréco-romaines suggérées par sa Provence d’adoption, Martine Dinet, sensible à l’esthétique du corps inachevé, détourne statues et corps de pierre fragmentés, déstructurés, nous offrant ainsi une lecture très personnelle du passé.



Dans une autre démarche, elle traite également, d’un geste plus graphique, des scènes de vie où la simple ébauche d’un personnage raconte déjà une histoire.



Qu’elle soit décalée dans le temps par le choix symbolique du sujet, ou plus actuelle, sa touche reste résolument moderne, sur fonds de papiers froissés, collés et empreints de jus délavés, captant la lumière et donnant de la puissance et du relief au sujet.





Peinture symbolique et figurative, tel est l’univers de Martine Dinet





