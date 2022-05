Martine DION

19 ans en tant que R.R.H. multi-sites, m'ont permis d'acquérir une solide expérience et de réelles compétences en matière de :

-Gestion du personnel

-Recrutement (Employés et Cadres, Force de Vente, R&D, Marketing) de la définition de poste à l’intégration dans l’entreprise,

-Entretiens annuels et gestion des compétences,

-Elaboration des contrats,

-Elaboration de la politique salariale avec la Direction Générale,

-Gestion du budget « formation professionnelle » ; identification des besoins en formation et élaboration du plan de formation,

-Gestion des litiges prud’homaux de l’entretien préalable à la conciliation,

-Organisation et mise en place des I.R.P.,

-Conduite des relations avec les partenaires sociaux.



d'encadrement direct et indirect :

-Encadrement Assistante RH, Service Paie, Secrétaires et Accueil,

-Supervision hiérarchique et disciplinaire de l’ensemble des sites.



Mes compétences :

Ressources humaines