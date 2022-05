Dynamique, j'aime déballer, paramétrer, installer le matériel. Partager mon savoir, aider et accompagner les utilisateurs vers le changement est pour un moi un stimulant.

Je suis capable de faire mon job aussi bien que mes collègues masculins, et rien ne me fait peur.

Ma passion pour l'escalade que je pratique régulièrement m'aide à garder une certaine souplesse de corps et d'esprit.