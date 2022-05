Que pensent vos clients de vos produits et services ? Comment sont ils traités ? La relation client est elle en accord avec ce que vous leur avez promis ?

Nous répondons à vos questions. En toute discrétion grâce à nos clients et appelants masqués.



Quality For Money : pour que vos client en aient plus que pour leur argent, et vous conservent leur loyauté.

Liège - Paris - Montreal - Barcelone - Mexico - Varsovie



(Quality for money est partenaire de Josip Manroz Enterprises)

Martine Donfront

Administratrice déléguée Commission "Ethique & Performance"

Hub "Devenir consultant"

http://www.viadeo.com/hub/affichehub/?hubId=002ztm0zs8arhu8

Mes compétences :

Discrétion

Éthique

Fidélisation

Performance

Publicité

Relation Client