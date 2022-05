Après plus de sept ans d'expérience en qualité de formateur et consultant pour de grands organismes et auprès de toutes tailles d'entreprises, après des échanges d'une richesse exceptionnelle avec des centaines de stagiaires, de tous horizons et de tous niveaux, MD Formations fait ses "premiers pas" en septembre 2009 !



Uu objectif autant qu'un souhait, dispenser des formations, bureautique, informatique et anglais, "sur mesure".



Une formation qui répond aux besoins spécifiques de chacun et dans le respect de la culture d'entreprise.



MD Formations s'adresse aussi aux particuliers qui souhaite une découverte, une initiation, ou acquérir la maitrise de l'outil informatique et des nouvelles technologies



"Tout un programme"



Martine Dramais



Mes compétences :

Anglais

Apple

Apple Mac

Bureautique

Conseil

Consultant informatique

Formateur consultant

Formation

Formation bureautique

Informatique

IPad

Mac

Mac OS

Microsoft Office