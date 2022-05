Martine DRILLET

J'ai choisi d'axer ma vie professionnelle en direction des personnes dites "en difficultés". J'ai été formatrice en insertion sociale et professionnelle pendant plus de vingt ans puis animatrice socio-éducative en fjt pendant trois ans. J'ai des compétences dans l'accompagnement des personnes et dans la mise en place de projet. J'ai un bon sens de la communication, de l'écoute et me forme régulièrement à la relation d'aide.

L'animation d'ateliers d'écriture m'intéresse particulièrement

Formatrice en enseignement général depuis déc 2011 auprès de jeunes 18/25 ans à l'Epide de Lanrodec



Mes compétences :

Animation

Animation d'ateliers

Animation d'ateliers d'écriture

Animation de formation

Ateliers d'écriture

Ecriture

Formation

Mise en place de projets