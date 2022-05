Martine DUTEIL

En 2008, j'ai accompagné la création de la ligne éditoriale du magazine Côté Paris (titre spécialisé en décoration et art de vivre) et suivi. son lancement. Toujours responsable de Côté Paris, fin 2013, j'ai pris la rédaction en chef du nouveau Maison Française Magazine (en charge des reportages et de l'image).

Pour ces deux titres, une ligne d'intention commune, celle d'ouvrir le champ de lecture sur des sujets décalés, détournés avec toujours la volonté d'informer et de surprendre le lecteur.



Mes compétences :

Architecte

Architecte d'intérieur

Décoration

Design

Graphisme

Illustrateur

Mode

Photographe

Presse

Styliste