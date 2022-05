ASSISTANTE COMMERCIALE EXPERIMENTEE ET POLYVALENTE

Sens relationnel , enthousiasme à et rigueur dans l'organisation des projets et suivi des dossiers sont des atouts que je souhaite partager et mettre à profit.



Mes compétences :

Dynamisme

Assistanat commercial

Esprit d'équipe

Management

Aisance relationelle

Autonomie professionnelle