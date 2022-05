Martine FAURÉ

Edition de guides pratiques, de beaux-livres et édition scientifique en tant que responsable éditoriale, directeur de collection, auteur et éditeur.

Presse magazine et web - SR, rédacteur graphiste et rédacteur pigiste

J'ai toujours estimé nécessaire de maîtriser le multi-supports tant pour les contenus d'information que de culture.



Spécialités : Histoire et langue médiévale, art, religion, littérature et langue, culture, tourisme, escrime, éducation, tourisme, sports…



Ce qui me motive aujourd'hui, c'est d'être là pour relever les défis de demain.