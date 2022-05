Martine FILIPTCHENKO

Linguiste de formation (DEA russe, licence anglais) ayant vécu en Grande Bretagne et en Russie, j'ai d'abord travaillé pendant 5 ans en tant qu'assistante commerciale dans une société de commerce international, puis j'ai fondé un bureau de traduction spécialisé dans les langues d'Europe de l'Est.

Je fonctionne avec un réseau très large de traducteurs (environ une centaine de sous-traitants).

Nous sommes un des principaux bureaux en France spécialiste des langues d'Europe de l'Est, travaillant aussi bien avec des clients directs (entreprises) qu'en sous-traitance via d'autres bureaux de traductions.

Nous traduisons dans tous les domaines techniques et commerciaux, juridiques ou médicaux, en B to B.

Je suis passionnée par les langues et les cultures étrangères. En dehors du russe et de l'anglais que je maitrise parfaitement, je parle allemand, j'ai des notions de polonais et depuis 2008 j'apprends le chinois.

J'ai la double nationalité française et russe.



Mes compétences :

Traduction juridique

Traduction médicale

Traduction scientifique

Traduction technique