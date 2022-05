Martine FIRMIN

Le confort et le bien être des personnes vieillissantes est ma véritable motivation. Le bien vieillir demande une attention de tous les instants, et, j'excelle dans ce domaine.

Je suis perfectionniste, surtout en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité des résidents.

D'une nature enthousiaste, je me suis toujours attachée à donner envie à mes collaborateurs pour que le travail soit mieux fait, avec plus de plaisir et d'efficacité.

La confiance, le dialogue et l’exigence sont essentiels à mes yeux pour animer et conduire une équipe vers les objectifs fixés. Les félicitations sont un vigoureux dopant pour les personnes, et, pour faire accepter les points négatifs, je sais distribuer les compliments lorsqu'ils sont mérités. Et enfin, le sourire des résidents est notre récompense à tous