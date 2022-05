Martine FONTENILLE

Expertise:

Sophrologue- Formatrice

Formation dans le domaine de la prévention, gestion des risques psycho-sociaux, sur des champs d'intervention tels que:



- Gestion des tensions et des conflits

- Gestion du stress

- Connaissances de soi et mobilisation des ressources personnelles

- Développement de compétences relationnelles



Formation :

Formation à la sophrologie à l'Institut de Sophrologie de Rennes (ISR)

Formations complémentaires :

- Gestion du stress

- Gestion des conflits et de l'agressivité

- Systémie de groupe

- L'Ecoute Rogérienne



La gestion de ma propre société pendant plusieurs années, m'a permis d'appréhender les difficultés inter-entreprises inhérents à celle-ci



Secteur d'intervention:

Entreprises,institutions, centre de formation



Mon ambition:

Faire découvrir et expérimenter les ressources cachées du corps à travers l'utilisation de la sophrologie pour trouver un équilibre entre le savoir être et le savoir faire dans le quotidien personnel et/ou professionnel



Mes compétences :

Communication

Gestion des conflits

Gestion des émotions

Gestion du stress

Relaxation

Sophrologie