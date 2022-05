Martine FOURGEAUD

THERAPEUTE - GUIDE DE L'ÊTRE http://martinefochbarreau.wixsite.com/pure-conscience

DEVELOPPEMENT VIBRATOIRE

Mon parcours professionnel, Soignante en milieu hospitalier, enrichi de formations et plus particulièrement en structure spécialisée.

Pour y parvenir j’utilise de nombreux champs (physique, émotionnel, mental, psychique, spirituel) pour éveiller votre conscience, permettre à votre coeur de rayonner ainsi que d’expérimenter petit à petit votre unicité.

La sensibilité que j'ai developpé et mon intuition me permettent d'orienter l'accompagnement de façon personnalisé.

Je vous apprendrai ce cheminement, à trouver vos forces et les solutions à l’intérieur de vous.