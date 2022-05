Martine GALINIERE

Avril 2008 – Mars 2011 : DASSAULT SYSTEMES (Leader mondial des solutions 3D et de gestion du cycle de vie des produits)

Service Pipeline Leader South & North Europe PLM Business Transformation

Pilotage des affaires commerciales DDS sur l’ERP « PeopleSoft » et DS sur un autre outil basé sur la messagerie « Lotus Notes ».



Juin 2005 – Avril 2008 : DASSAULT SYSTEMES (Leader mondial des solutions 3D et de gestion du cycle de vie des produits)

Business Development Leader en Génie Scientifique au sein de la Business Unit Informatique Industrielles et Scientifique, Grands Comptes Energie et Renault

En charge du développement de l’activité commerciale autour de l’offre de service dans le domaine de la Simulation. J’anime la dynamique commerciale aussi bien en II&S qu’en PLM. Je contribue au développement de l’offre de service en Simulation. Proposition de valeur et définition du principe du plan de promotion commerciale de services de cette offre.

Objectif 2006 Simulation : 2,285 M€

Objectif 2006 Renault : 255 K€

Résultats : Objectif atteint.