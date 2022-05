Martine GARNAVAULT

Je travaille au siège de mon entreprise depuis 3 ans, mais j’ai aussi passé 7 ans dans un service commercial. J’ai pu acquérir au sein d’une équipe en agence une réelle polyvalence face aux différentes priorités que peut engendrer la vie d’une équipe commerciale. Organiser mon quotidien face aux priorités, évaluer les situations afin de réagir au plus près des attentes de chacun. La gestion du stress qu’engendre mon métier à la pression commerciale est mon quotidien.

De nature dynamique, autonome, rigoureuse et volontaire, je suis une commerçante. J'aime le contact clients - celui des commerciaux me permettant de m'impliquer, de m'adapter, d'écouter.

Aujourd'hui je souhaite m'orienter vers les métiers de l'assurances - le Back Office où je retrouve beaucoup de point commun avec mon activité actuelle - contrôle, investigations, règlementations. Mon expérience dans ces domaines me permettent d'envisager sérieusement une reconversion dans ce domaine.

Le domaine du IARD ou Vie me semble être de bonnes entrées en matière...........

Mobile sur les Pays de Loire - je suis ouverte à toutes propositions pouvant apporter à votre entreprise mon savoir mais aussi acquérir de nouvelles compétences face à des domaines qui me sont inconnus.



Mes compétences :

Prêt immobilier

Conseil

Support commercial

Restructuration

Accueil physique et téléphonique

Chargé de clientèle

Décider en matière de crédits

Assistance commerciale

Microsoft Word

Microsoft Excel

Lotus 1-2-3

Back office