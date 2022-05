Martine GARNIER

Forte de mes diverses expériences professionnelles, c'est aujourd'hui une motivation profonde qui m'envahis afin de développer ma propre structure.

Toute cette vie professionnelle a su m'apporter des bases solides tant au niveau relation commerciale qu'au niveau gestion.

c'est pourquoi le Cabinet AMC est le résultat d'une analyse tant personnelle que professionnelle.

Mon entreprise répond aux besoins récurrents de partenaires pris dans une spirale financière et leur apporte un soutien sain et durable dans le temps.

il sait, avec des méthodes novatrices et actuelles, soutenir les entreprises qui ont un fort besoin d'améliorer leur trésorerie. Ces entreprises sauront comment réinvestir le cash récupéré.

Donnez vous toutes les chances de réduire votre DSO...pensez au CABINET AMC



Mes compétences :

Communication

Finance d'entreprise

Négociation commerciale

Dynamisme

Credit management

Recouvrement de créances

Management

Analyse financière