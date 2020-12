Martine GARNIER

De formation supérieure scientifique (Doctorat en Sciences de la Vie) et en gestion d'entreprise (Executive MBA), je suis diplômée de Haute Ecole de Commerce Paris HEC avec une spécialité en management de l'innovation. J'ai une expérience de plusieurs années en conseil / consulting / accompagnement de jeunes entreprises et start-up, en phase de création et post-création.



Si les secteurs scientifiques et techniques de la santé humaine restent mes secteurs d'expertise principale avec 15 ans d'expérience en management de projets pharmaceutiques en psychiatrie et douleur, j'ai aussi plusieurs expériences en création d'entreprise en commerce international et services, une bonne connaissance des enjeux, besoins et problématiques de la petite entreprise en général, tant sur ses aspects de positionnement marché et économiques que sur ses aspects administratifs et de développement à court-moyen terme.



De profil mixte académique et industriel, d'esprit pédagogique avec une facilite de communication, j'ai toujours travaillé en stimulant une étroite collaboration entre ces 2 secteurs, à travers des initiatives de développement de partenariats et de formation professionnelle.



Trilingue Français, Anglais, Italien, je suis auteur de plus de 40 publications scientifique en anglais en neurosciences, endocrinologie et génétique humaine (Sciences, JPET, JBC, JN), reviewer de journaux hautement qualifies, et auteur d'essais académiques en management de l'innovation.