Martine Gaudin

Conseiller en immobilier



Bonjour à tous, je suis agent commercial en immobilier depuis 2006, et ai intégré le réseau IAD France en juin 2014.

Je suis Mandataire Immobilier, Manager Platinium Associé et formatrice Habilitée.

J'ai créé un pôle de formation I@D à Lannion au 4 Boulevard Louis Guilloux afin de transmettre mes acquis à mes collègues d'I@D



I@D 1er réseau Français des mandataires Immobiliers a été créé en mai 2008, nous exerçons notre métier à domicile et avons pour unique vocation la commercialisation de biens immobiliers en réseau. L'ADN d'I@D France repose sur 3 piliers : l'immobilier, l'internet et le marketing de réseau.

Nous sommes aussi au Portugal, en Espagne, en Italie et bientôt en Allemagne.



Mon métier vous intéresse ?

Sachez que je vous accompagnerai pour vous aider à devenir des performers



Vous serez chargé de:



- La prospection de biens immobiliers à vendre

- La réalisation des avis de valeur

- L'entrée de mandats (découverte vendeur et découverte du bien)

- La rédaction et diffusion de vos annonces immobilières : saisie du descriptif technique et de toutes les informations relatives au bien, prise de photos, rédaction de l'annonce et diffusion

- Gestion de votre portefeuille de biens : renouvellement de l'annonce, des photos et des baisses de prix si nécessaire

- Traitement de vos prospects acquéreurs

- Visite des biens avec les prospects acquéreurs

- Rédaction des comptes rendus de visites aux vendeurs

- Négociation avec vos clients

- Sécurisation de la transaction : dépôt et suivi complet du dossier chez le notaire et accompagnement lors de la signature

- Développement de votre propre réseau d'apporteurs d'affaires



Type de poste :

Contrat d'indépendant (micro-entrepreneur possible)

Plan de carrière assuré par la possibilité de développer votre propre équipe commerciale en devenant Manager. Vous associerez ainsi votre entreprise à la croissance fulgurante et soutenue du réseau I@D. Contactez-moi pour un entretien!