Martine GAUTIER

Après l'obtention du Bac Professionnel secrétariat, j'ai exercé dans le milieu juridique. Souhaitant me perfectionner dans le droit, j'ai suivi des cours près de l'Ecole Nationale du Droit Et de la Procédure à Paris. L'expérience acquise durant 13 années auprès des avocats ainsi que ma formation ont permis d'optimiser mes connaissances.

Par ailleurs, la diversité rencontrée durant ce challenge a contribué encore un peu plus tant au développement de mon sens analytique qu'au perfectionnement de mon sens psychologique.

De même, j'aime les défis et à la recherche de nouvelles expériences. C'est à ce titre que je me suis inscrite au Diplôme Universitaire de Psychocriminologie. Au travers de cette formation, j'ai notamment appris la psychopathologie de la violence, l'étude des facteurs de risque et de protection du passage à l'acte violent, les méthodes d'interrogatoire aussi bien pour les auteurs que pour les victimes....

Aujourd'hui, je souhaite mettre en oeuvre la théorie acquise et apporter ainsi mon aide en Psychocriminologie.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Internet

Écrivain public

Graphologie

Dynamisme

Persévérance

Capacité d’adaptation rapide

Gestion des urgences

Respect du secret professionnel

Rigueur, autonomie et organisation

Sociabilité et capacité à communiquer