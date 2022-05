Martine GAY

- Consultante Facteurs Humains à l'Institut Français de Sécurité Aérienne

- Formatrice auprès des Opérateurs de Sécurité des Tunnels, des pilotes ,des Ingénieurs du Control

de la Navigation Aérienne et des Entreprises faisant appels à des besoins de Sureté et de Sécurité.



-Spécialités: Gestion du Stress et de la fatigue

-Gestion de crise ( clinique et entreprises )



-Psychomotricienne et Sophrologue de formation

-Auteurs de plusieurs ouvrages dont "Bien dormir source d'énergie" éd. de Vecchi /

"le Pilote et sa machine " éd.SEES









Mes compétences :

Instructeur Facteur Humain (école de pilotage)

Gestion de crise