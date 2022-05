Metteur en scène, comédienne, Martine Geffrault-Cadec s'est formée au théâtre à la mise en scène, à la voix et au mouvement.

Elle défend un théâtre ouvert à tous permettant les croisements entre les milieux sociaux et différentes disciplines artistiques.



Depuis 1992, elle met en scène des spectacles en milieu scolaire (lycées et collèges) à partir d'une adaptation des textes écrits par les élèves.

Elle anime des ateliers de théâtre et d'écriture dans les lycées et collèges; et auprès de handicapés.

Elle intervient auprès des adolescents de l'Atelier Culturel de Landerneau, l'Amicale Laïque de Locmaria Plouzané, la mairie de Plouzané.

Depuis 2002, elle a crée sept spectacles avec la compagnie Jafabule.

Au cinéma, elle a joué dans le film « Chemins de Traverse » et a réalisé plusieurs courts-métrages avec Christian Portron, assistant de Manuel Poirier, ainsi qu’un documentaire sur la disparition d’un quartier à Brest « Ker Mexique ».

Depuis 2005, elle anime des modules de développement personnel à l’École Supérieure de Commerce à Brest.



Elle a été assistante de mise en scène du spectacle « Les Folles d’Enfer » créé en 2006 à La Passerelle avec des habitants de quartiers brestois.

Elle prolonge cette activité en montant des pièces qui s’appuient sur des enquêtes en milieu urbain : le dernier spectacle sur le thème homme/femmes (« Ils, Elles ») a été présenté en 2008 et 2009 à Brest, Rennes, Saint-Brieuc, Lorient, Concarneau.



Elle a mis en scène « Les écrits des sans-voix », des textes recueillis par le journaliste P.Laprairie (ATD Quart Monde) pour Brest Métropole Océane. Présentation au Quartz à Brest (2010).



Avec la compagnie Moral Soul, elle a travaillé à la mise en scène et à l'adaptation des textes des personnes en situation de handicap moteur du foyer de Kerlivet (Brest) pour le spectacle chorégraphique « Des nœuds dans les pieds » (création 2010) puis elle a collaboré à l’écriture du spectacle (création 2012-2013).



Elle a réalisé un film documentaire sur les relations hommes-femmes dans l’Agriculture pour la Chambre d’ Agriculture du Finistère (2011-2012).





Mes compétences :

Réalisation de documentaires

Ecriture Expression vocale et corporelle

Interventions auprès d'adultes handicapés

Stages audiovisuels

Préparation d’étudiants

Interventions en collèges et lycées

Mise en scène (théâtre et courts-métrages)