Martine GERAULT

ASSISTANTE POLYVALENTE

CORRECTRICE ET MAQUETTISTE



35 années d’expérience



Au cours de mon cursus professionnel, j’ai eu la chance d'exercer plusieurs métiers dans des secteurs différents.



Toutes ces expériences, je souhaite à présent les mettre au service d'entreprises ou d'établissements publics.



M’engager dans une structure : c’est apporter mon savoir-faire et contribuer à la sérénité de chaque collaborateur.



Mes compétences :

Ressources humaines

Photoshop

Word

Ciel Comptabilité

Commerciale

Powerpoint

Comptabilité

Quark xpress

Internet

Excel

Gestion de la paie

Ciel paie

In design

Communication

Illustrator

Administratif PME

PAO

Relecture / corrections