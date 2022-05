Martine GILLY

GILLY MARTINE

Diététicienne Nutritionniste: consultations à votre domicile dans le vaucluse région de Pertuis et communes environnantes. Consultations à mon cabinet à Saint Cannat Bouches du Rhône et à votre domicile Saint Cannat et communes environnantes.

Vaucluse TEL: 04 90 77 27 39 / 06 88 91 65 20

Cabinet 3 place de la république 13760 Saint Cannat. TEL: 04 42 69 04 83 / 06 88 91 65 20



En tant que Diététicienne Nutritionniste mon rôle est de vous guider, de vous conseiller tout au long de votre prise en charge personnalisée de façon à mettre en place une stratégie nutritionnelle et ainsi vous amener à adapter une alimentation variée, saine et équilibrée qui réponde à vos attentes et à vos besoins spécifiques en se rapprochant au maximun de vos goûts et habitudes alimentaires, ceci sans frustation ni contrainte tout en privilégiant le goût et le plaisir. Que ce soit dans le cadre d'un régime lié à une pathologie ou simplement pour une perte de poids ou encore pour se maintenir en forme, cette prise en charge s'adresse aux Enfants,Adolescents,personnes âgées, sportifs,femmes enceintes...