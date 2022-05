Peintures Numériques

Pour Martine Giloppé, la peinture du futur se mélange à l’infographie, la photographie et la sculpture. Son métier d’infographiste cartographe lui donne la maîtrise de l’outil informatique qui, conjugué à sa sensibilité artistique lui permettent de créer des univers souvent poétiques qui savent interpeller les amateurs de belles images et ouvre la porte à l’imaginaire. Elle s’immerge dans l’immensément petit, ce qui était visible et reconnaissable à l’œil nu disparaît, le concret vire à l’abstraction.